МЛС. «Торонто» обыграл «Монреаль» и вышел в финал плей-офф

«Торонто» вышел в финал плей-офф МЛС. Этой ночью команда обыграла «Монреаль Импакт». Основное время завершилось со счетом 3:2, а в дополнительных таймах хозяева забили еще два мяча. Напомним, что первая встреча также завершилась со счетом 3:2, но в пользу «Монреаля».

Финал состоится 10 декабря. Вторым финалистом является «Сиэтлл Саундерс».

США. МЛС. 1/2 финала, ответный матч

Торонто – Монреаль – 5:2 (доп. время)

Голы: 0:1 – Одуро, 24; 1:1 – Купер, 37; 2:1 – Алтидор, 45; 2:2 – Пьятти, 53; 3:2 – Хэггланд, 68; 4:2 – Шейру, 98; 5:2 – Рикеттс, 100.

Первый матч – 2:3.

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