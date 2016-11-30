Данильянц: «В матче с «Уралом» «Ростову» не хватало лидеров»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Урала» (0:1).

«Можно ли говорить, что сегодня «Ростову» очень сильно не хватило своих лидеров? Безусловно. Мы пропустили гол, и нам надо больше мастерства, чтобы отыграться.

Не рассматривали ли вариант привести в Екатеринбург несколько футболистов основного состава? Нет. Здесь и перелет, и восстановление, а 3 декабря должны играть против «Зенита». Ребятам было бы сложно. Возможно, мог бы быть другой план, если бы точно знали, что игра против «Зенита» будет перенесена.

Мне кажется, ребята сделали все, что в их силах. К сожалению, этого недостаточно было, чтобы забить ответный гол», – заявил Данильянц.