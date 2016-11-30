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    Бурмистров: «Траоре в «Анжи» обгонял всех даже спиной вперед»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Никита Бурмистров вспомнил про дни, проведенные в составе «Анжи», где он учился у звездных футболистов махачкалинского клуба.

    «Перейти в команду, где играют обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок мадридского «Реала», – мечта. Но я не питал иллюзий, что буду играть вместо Это’О, – хотел учиться, прибавлять. Ходил с открытым ртом – та команда была лучшей в России по именам. На каждой позиции звезда.

    Роберто Карлос, Это’О, Диарра – эти футболисты воспитывались в лучших клубах Европы. Поэтому они считают, например, что пить колу после тренировки, чтобы получить глюкозу, — нормально. А когда их Красножан заставляет приседать со 100 килограммами, они отказываются. Зачем? Ты тренировался с Гвардиолой или Моуринью, а тут тебе со штангой приседать предлагают…

    Ласина Траоре бегал быстрее всех, обгонял нас даже спиной вперед. Но, насколько знаю, у него проблемы с мышцами, поэтому он периодически теряет скорость», – рассказал Бурмистров.

    В текущем сезоне 27-летний футболист провел в составе «Арсенала» в Премьер-лиге 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной желтой карточкой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 08:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 30 ноября 2016, 12:11

      Штанга это хорошо,видать не помогает нашим) Хорошо что хоть не заставляли бороться ,не устраивали спарринги))

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 30 ноября 2016, 08:59

      Зато сейчас тишина.

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      Рейтинг: +2639

      АЛЕКС 58 > Дмитрий Александрович 30 ноября 2016, 09:13

      Загоняли пацана!

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