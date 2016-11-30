Василий Березуцкий: «Буду готовиться к чемпионату мира, а уж как позволит здоровье…»

Капитан сборной России Василий Березуцкий признался, что смена поколений в национальной команде, заставляет чувствовать себя сиротой.

«Если честно, действительно чувствую себя в нынешней команде сиротой. Потому что тех, с кем прошла моя карьера, в ней почти не осталось. Так что ощущение немного странное.

Участие в домашнем чемпионате мира? Не знаю. Я же не в курсе, что думает главный тренер. В принципе буду готовиться, а уж как позволит здоровье… Посмотрим.

В таком возрасте делать это уже нельзя. Я видел футболистов, у которых все «отключалось» чуть ли не в один день – и они уже не могли выступать на прежнем уровне», – сказал Василий.