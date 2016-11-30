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  • Василий Березуцкий: «Футболисты не виноваты, что в России все плохо и нет футбола»

Василий Березуцкий: «Футболисты не виноваты, что в России все плохо и нет футбола»

30 ноября 2016, 06:04
32

Капитан сборной России Василий Березуцкий призвал болельщиков более спокойно относится к неудачам национальной команды на этом этапе перестройки команды.

«Сборная перестраивается, все меняется. Нужно подходить к таким вещам абсолютно спокойно. У нас люди писали петиции, что-то еще говорили. Считаю, это – перегиб. Главный тренер ищет новых игроков. Так что давайте успокоимся и будем поддерживать национальную команду, а не кричать на всех углах, что у нас все плохо и нет футбола. По крайней мере сами футболисты в этом не виноваты», – заявил Березуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (32)
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Buen
1480476493
Интересно а кто же виноват? Зарплаты они получают европейского уровня а играть не хотят ,так еще и не виноваты в этом !было бы больше понятно если бы у них не было достойных зарплаты , стадионов ,амуниции, тренировочных баз ,то это понятно а в таких условиях работы они еще и жалуются . Совсем заелись !!!
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daunis
1480479017
Ну главное что у вас все хорошо, распиздроны. Даже ради этого лимит надо отменять, пусть ребята в фнл за копейки поиграют, а то совсем уже охренели.
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yorgenbarenz
1480482968
Васярик! Скажи нам,как художник-художникам!Вот вы ,в вашем заевшемся и не пуганном шалмане, не обсуждали,что это подло и низко,выгребая бешеные деньги у старушек(могли бы на пенсии деньги пойти),курить кальян перед ответственной игрой?Вас не смутило,что сил на Евро хватило только на англичан?УРОДЫ.
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kuchipachi
1480483214
футболисты виноваты только в том, что спустя рукава относятся к своему делу, которым они занимаются всю жизнь, и теперь, когда карманы полны забили на то, чтоб выкладываться на поле.
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Фан666
1480483744
А кто виноват, что вы даже Катару проигрывайте? За такое Вас уродов на бабки самих выставлять надо! Просрали матч - выложили по ляму! А то зажрались! Вообще нечего вам платить, как играйте такая и зарплата должна быть, а сейчас вы суки только на ролтон с майонезом наиграли!
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Garrincha58
1480485264
ага виноват слесарь дядя Вася, что Вася Березуцкий тупой лох всю жизнь проигравший на халяву, а сам как игрок ноль таких игроков в любой другой стране даже никто бы не заметилб играл бы в заводской команде или давно закончил бы, а лучше и не начинал
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Protosser
1480488426
А я понимаю - о чем он, и сам давно это говорил. ПОЧЕМУ вы злитесь на них за то, что они плохо играют?? Ну это же бред! НУ ВОТ ТАК ОНИ ХЕРОВО ИГРАЮТ! Дальше что? В том, что ЭТИ ЛЮДИ выходят на поле в форме сборной России виноваты НЕ ОНИ. Виновато руководство ФС, министерство спорта, но никак не 17-20 человек. Представьте, что вы пришли в театр. На балет. Заплатили 2000 рублей. Сели на свое место, а на сцену вышли бомжи с соседних улиц и начали там прыгать и бегать. Ну вы на них, что ли, будете злиться и подавать жалобы? Думаю - нет.
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Muhametshin
1480489296
Но ты и твои напарники безногие, получают такую же зарплату как и те игроки которые играют в Европе но они радуют своих болельщиков победами и хорошей игрой а вы позорите всю страну, шампусик они пьют в Монте Карло вы это заслужили?
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bafor
1480491983
Мутко говорит, что не виноват, тренер - то же самое, как и футболисты. Кто ж виноват? Наверное, массажист сборной. Он ещё ничего не говорил.
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Chernyi Lis
1480492163
ну конечно не футболисты виноваты(( причины другие..погода,судьи,зарплата и т.д..
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