Василий Березуцкий: «Футболисты не виноваты, что в России все плохо и нет футбола»

Капитан сборной России Василий Березуцкий призвал болельщиков более спокойно относится к неудачам национальной команды на этом этапе перестройки команды.

«Сборная перестраивается, все меняется. Нужно подходить к таким вещам абсолютно спокойно. У нас люди писали петиции, что-то еще говорили. Считаю, это – перегиб. Главный тренер ищет новых игроков. Так что давайте успокоимся и будем поддерживать национальную команду, а не кричать на всех углах, что у нас все плохо и нет футбола. По крайней мере сами футболисты в этом не виноваты», – заявил Березуцкий.