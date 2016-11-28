Кононов считает Широкова и Измайлова самыми талантливыми футболистами, с которыми он работал

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о двухнедельной стажировке в «Челси», а также заявил, что Роман Широков и Марат Измайлов – лучшие футболисты, с которых он тренировал.

«Я посетил две домашние игры «Челси» и находился буквально рядом с тренерским составом. Сидел за их спинами, видел, как тренер работает на поле вместе с футболистами, как ему помогает штаб. В Европе подавляющее большинство тренеров хочется учиться и развиваться. Нам нужно точно так же подходить к этому и развиваться. Работал с Андреем Тихоновым. Мне видится, что у него есть перспективы. Было неожиданно узнать, что он принял решение уйти. Мы созвонились, я пожелал удачи и сказал, что понимаю, что каждый тренер хочет расти и двигаться вперед.

Два самых одаренных футболиста, с которыми я работал — Роман Широков и Марат Измайлов. Мое видение таково — все клубы должны быть частными. Тогда каждый акционер и инвестор будет уделять большое внимание своему детищу. Мне неинтересно просто делать результат без системности. Хочется что-то создавать, строить, чтобы это жило, приносило удовольствие окружающим и самому себе», – сказал специалист.