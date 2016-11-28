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  • Орлов обвинил Кришито в поражении «Зенита» от «Краснодара»

Орлов обвинил Кришито в поражении «Зенита» от «Краснодара»

28 ноября 2016, 17:34
12

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что именно ошибка защитника «Зенита» Доменико Кришито привела к поражению петербуржцев в гостевом поединке 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). Напомним, в моменте с первым пропущенным голом итальянец сбросил мяч прямо на ногу хавбеку «быков» Марату Измайлову, который в итоге поразил ворота сине-бело-голубых. Победу же подопечным Игоря Шалимова на четвертой компенсированной минуте встречи принес фантастический удар через себя с линии штрафной площади полузащитника Торнике Окриашвили.

– Шокированы поражением?

– Почему шокирован? Это же футбол. Во-первых, «Зенит», на мой взгляд, провел один из лучших своих матчей по качеству футбола. Играли-то хорошо, если не брать концовку.

– Что же случилось в финале?

– Ошибки и стечение обстоятельств. Окриашвили все-таки таким ударом попал в ворота… Не каждый день увидишь. Вообще отличный матч получился – украшение нашего чемпионата!

– Главный виновник поражения?

– Кришито.

– Не Лодыгин?

– Нет. Зачем Кришито сам себе подыгрывал в эпизоде с первым пропущенным голом, чтобы потом отбить? Я вообще вижу главную проблему нынешнего «Зенита» в отсутствии классного центрального защитника. Когда уходил Гарай, надо было искать ему замену.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кришито Доменико Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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oyabun
1480344149
Делов то! Еще миллионов 40 народных денег потратить на какого нибудь именитого игрока из Европы. Или больше. Для Зенита и его спонсора Газпрома это такая ерунда.
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nik55
1480344381
Орлов: «Дзюба и Лодыгин могли петушиться---забавно
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ivanthebest
1480349578
Орлито как всегда, где жрать дают, тому и подтявкивает... То лодыжку обвинял, что он просто жалкое подобие мячелова (даже не вратаря), то теперь у него кришито не топ-защитник, как он кричал ещё 2 месяца назад, а просто клоун из цирка... Уже не знает о чём пиздеть, ибо маразм в конец им походу овладел...
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hodyrev
1480353592
мне кажется виновник поражения это комментатор,когда уже его поменяют
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ЮЗИК
1480354916
Орлов много на себя берёт
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