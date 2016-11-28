Орлов обвинил Кришито в поражении «Зенита» от «Краснодара»

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что именно ошибка защитника «Зенита» Доменико Кришито привела к поражению петербуржцев в гостевом поединке 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). Напомним, в моменте с первым пропущенным голом итальянец сбросил мяч прямо на ногу хавбеку «быков» Марату Измайлову, который в итоге поразил ворота сине-бело-голубых. Победу же подопечным Игоря Шалимова на четвертой компенсированной минуте встречи принес фантастический удар через себя с линии штрафной площади полузащитника Торнике Окриашвили.

– Шокированы поражением?

– Почему шокирован? Это же футбол. Во-первых, «Зенит», на мой взгляд, провел один из лучших своих матчей по качеству футбола. Играли-то хорошо, если не брать концовку.

– Что же случилось в финале?

– Ошибки и стечение обстоятельств. Окриашвили все-таки таким ударом попал в ворота… Не каждый день увидишь. Вообще отличный матч получился – украшение нашего чемпионата!

– Главный виновник поражения?

– Кришито.

– Не Лодыгин?

– Нет. Зачем Кришито сам себе подыгрывал в эпизоде с первым пропущенным голом, чтобы потом отбить? Я вообще вижу главную проблему нынешнего «Зенита» в отсутствии классного центрального защитника. Когда уходил Гарай, надо было искать ему замену.