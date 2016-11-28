Гацкан будет приглашен на заседание КДК РФС

На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) будет рассмотрен ряд эпизодов из 15-го тура российской Премьер-лиги. В частности, на заседание будет приглашен полузащитник Александр Гацкан, который был удален в матче «Ростов» – «Анжи» (2:0). Кроме того, будет рассмотрен эпизод с появлением болельщиков на поле после матча между «Крыльями Советов» и «Томью» (3:0). «Терек» может быть наказан за использование в матче против «Спартака» на стадионе в Грозном системы оповещения болельщиков для поддержки команды, а также выход за пределы технической зоны главного тренера грозненцев Рашида Рахимова. По встрече «Краснодар» – «Зенит» (2:1) КДК включил в повестку выход за пределы технической зоны главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.