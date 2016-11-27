Камболов: «Ничейный результат с ЦСКА закономерен»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, встреча, которая состоялась в субботу в Москве, завершилась вничью – 0:0.

— Какие разговоры в раздевалке после матча? Как ребята оценили эту игру?

— Тренер похвалил всех, сказал, что молодцы, сыграли организованно. В принципе, как он просил, может, не на сто процентов, но выполнили установку тренера. Главное, конечно, была оборона.

— У вас второй матч подряд возникает момент после стандарта. Расскажите.

— А что рассказывать? Забил бы… Я пробил, потом еще Самбрано. Они не забили, мы не забили. Думаю, ничейный результат закономерен.

— В целом, едете в Казань с положительным эмоциональным багажом?

— Думаю, да. Думаю, и болельщики были довольны содержанием игры. Второй тайм в атаке лучше провели. В обороне не скажу, что идеально, но много что получалось.

— Что-то по характеру повреждения можно сказать?

— Думаю, травма несерьезная. Сейчас врачи посмотрели, сказали, что несерьезная. Случился естественный подворот, при котором болевые ощущения всегда возникают.