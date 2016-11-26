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  • Слуцкий: «ЦСКА не хватило атакующего потенциала против «Рубина», а Дзагоев и Траоре игру не усилили»

Слуцкий: «ЦСКА не хватило атакующего потенциала против «Рубина», а Дзагоев и Траоре игру не усилили»

26 ноября 2016, 16:20
8

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Рубином». Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

«Понимали, что «Рубин» будет больше обороняться. Понимали, что поле будет тяжелым. Поэтому приняли решение действовать через фланги. Однако нам не хватило атакующего потенциала, чтобы создавать моменты на постоянной основе.

Дзагоев и Траоре? Да, они не усилили нашу игру. Сложно входить в такой матч, когда плотность высокая и поле тяжелое. Алан и вовсе пропустил много из-за травмы. Тем не менее, конец года должен пройти для нас хорошо», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Дзагоев Алан Траоре Ласина Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Gullit 76
1480167270
Я их вообще не заметил.Как будет с Тотеном?
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Boniel+
1480168098
Какой потенциал?Команда бездарных футбольных импотентов!Ну всё плохо!Пасов нет,обводок нет,точных навесов нет,удары по воротам лучше не смотреть,позор!Головин это главное чудовище.Он сделал столько ляпов в игре,что их хватило бы на весь чемпионат.Его близко подпускать нельзя к полю,а этот "тренер"ставит и ставит.И остальные не лучше.Одного Верблума жалко,бьется парень на всех фронтах,но одному побеждать очень сложно.Вывод один.Пока Слуцкий в команде, ЦСКА будет в глубокой з.....це!
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Mi6
1480169071
Главная проблема - это наличие слуца. Чем быстрее Гинер это поймёт и отправит его на футбольную переферию, тем быстрее и бескровнее пройдёт омоложение состава, и быстрее придут результаты. А пока смотреть больно.
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RUSARM
1480170106
Конец года должен пройти хорошо-чем Леня???? Тем что мы все просрали??
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a-rakhmatov
1480170553
У Лени пять что-то не срослось.....а не пора ли Слуцкому на пенсию?!
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Serhio1010
1480176379
Зачем вообще Траоре выпускать? Ну всем же понятно , что он мертвый)лучше бы Гордюшенко выпустил))
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Spiridonovich
1480185557
Создаётся впечатление, что ЦСКА не хватает квалифицированного тренера.Без денег Слуцкий исчерпал себя.
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