Слуцкий: «ЦСКА не хватило атакующего потенциала против «Рубина», а Дзагоев и Траоре игру не усилили»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Рубином». Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

«Понимали, что «Рубин» будет больше обороняться. Понимали, что поле будет тяжелым. Поэтому приняли решение действовать через фланги. Однако нам не хватило атакующего потенциала, чтобы создавать моменты на постоянной основе.

Дзагоев и Траоре? Да, они не усилили нашу игру. Сложно входить в такой матч, когда плотность высокая и поле тяжелое. Алан и вовсе пропустил много из-за травмы. Тем не менее, конец года должен пройти для нас хорошо», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».