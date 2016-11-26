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    Бышовец: «Локомотив» победит «Урал», другого результата не жду»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказал свое мнение насчет предстоящего поединка 15-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Уралом». По словам специалиста, он верит в победу подопечных Юрия Семина. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

    «У «Локомотива» сейчас наблюдается небольшой игровой кризис. Но железнодорожники могут показывать намного лучший результат, чем есть сейчас, тем более что средства и уровень игроков это позволяют. К тому же «Урал» сейчас перестраивается под игру нового главного тренера Александра Тарханова, и иного результата, кроме победы «Локомотива» с разницей в один-два мяча в сегодняшнем матче, я не жду.

    Обстановка вокруг столичной команды требует того, чтобы коллектив Семина показал максимум своих возможностей в матче с «Уралом». Положительный исход встречи поможет железнодорожникам поправить дела не только в турнирной таблице первенства, но и набраться уверенности для преодоления возникших проблем», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2285

      kvm 26 ноября 2016, 20:22

      мимо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 ноября 2016, 16:53

      Это только твое желание, что Локо должно победить! Мало ли чего ты хочешь? Игра будет на 3 результата! И не удивлюсь победе Урала! но склонен думать, что будет ничейка!

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