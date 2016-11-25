Футболисты «Коломны» прошли проверку на детекторе лжи. Матч с «Солярисом» не был договорным

Российский футбольный союз завершил расследование обстоятельств матча 16-го тура ПФЛ зоны «Запад» между «Коломной» и «Солярисом» (0:6).

«Рабочая группа РФС-ПФЛ провела полноценный анализ – не только опросив игроков и тренеров и запросив данные букмекерских контор. Но и впервые в истории российского футбола был проведен анализ на детекторе лжи. В результате сделано заключение – признаков влияния на результат не выявлено», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный тренер «Коломны» Александр Бодров обвинил своих игроков в «сдаче» матча «Солярису». Специалист предполагал, что его подопечные играли на ставках.