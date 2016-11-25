Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболисты «Коломны» прошли проверку на детекторе лжи. Матч с «Солярисом» не был договорным

Футболисты «Коломны» прошли проверку на детекторе лжи. Матч с «Солярисом» не был договорным

25 ноября 2016, 14:31
2

Российский футбольный союз завершил расследование обстоятельств матча 16-го тура ПФЛ зоны «Запад» между «Коломной» и «Солярисом» (0:6).

«Рабочая группа РФС-ПФЛ провела полноценный анализ – не только опросив игроков и тренеров и запросив данные букмекерских контор. Но и впервые в истории российского футбола был проведен анализ на детекторе лжи. В результате сделано заключение – признаков влияния на результат не выявлено», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный тренер «Коломны» Александр Бодров обвинил своих игроков в «сдаче» матча «Солярису». Специалист предполагал, что его подопечные играли на ставках.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Коломна Москва Бодров Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1480076365
А в РФПЛ просто комиссию собрали и распустили)
Ответить
Loko_Roma
1480080897
Детектор почти невозможно наебать. Видимо игроки соляриса просто днище
Ответить
Главные новости
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
7
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
ФотоТарханов получил новое назначение
28 июля
1
ФотоКлуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Фото«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
10 июля
ВидеоФанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
Фото«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
ФотоЛучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
28 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Видео16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
ВидеоРоссийский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге
11 мая
3
ВидеоСпасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
17 апреля
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
17
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
20 марта
ФотоЛучший бомбардир молодежки «Локомотива» перешел в клуб Второй лиги
13 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+