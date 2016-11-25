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    Александр Бодров

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Бодров
    Команды Подолье, Коломна
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 февраля 1962
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