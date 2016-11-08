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  • Бодров: «Проблема договорных игр есть и в РФПЛ. Скрипченко не захотел иметь дело с грязью»

Бодров: «Проблема договорных игр есть и в РФПЛ. Скрипченко не захотел иметь дело с грязью»

8 ноября 2016, 20:31
4

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров объяснил причины своего подозрения относительно возможного манипулирования результатом матча ПФЛ против «Соляриса» (0:6).

«У меня появилось предположение, что некоторые игроки сдали игру, и я его высказал. На послематчевой пресс-конференции я отказался давать комментарии по игре, так как считаю, что отдельными футболистами она была проиграна. У нас есть время, чтобы разобраться в этой ситуации. Правда, не знаю, буду ли я к тому времени еще тренировать «Коломну». Будем просматривать игру, задавать вопросы игрокам. Посмотрим, что они ответят, и будем принимать решение – нужно ли с ними продолжать сотрудничать.

Конечно, никто из них не скажет, что сдал матч, это же подсудное дело. Будет предметный разговор по их игре. Чем можно объяснить, что игрок, висящий на желтой карточке, подкатывается сзади под соперника в центре поля? Разум должен же быть у футболиста. Естественно, у меня есть вопросы к игроку, который дает преимущество сопернику», – сказал Бодров.

Также специалист поделился размышлениями о сложности доказательства подобных преступлений.

«Такие ситуации бывают и в РФПЛ. Понятно, что проблема договорных игр есть и высших дивизионах, и в низших. С этим надо бороться. Доказательной базы в таких случаях нет. И не думаю, что она когда-нибудь будет. Я понимаю Вадима Скрипченко, он как нормальный тренер не захотел иметь ничего общего с этой грязью и команду покинул. Что касается случая с «Коломной» – поднять этот вопрос перед игроками и руководством клуба я обязан. Я профессионал и не позволю, чтобы такие дела происходили под моим руководством. Где-то уже успели написать, что я уличил футболистов в сдаче игры. Никого я не уличал. Просто не имел на это право, потому что нет доказательной базы. Но высказать свое мнение я имею право.

В любом случае нужно подключать правоохранительные органы. Но как именно все это надо сделать – я не знаю. На протяжении тренерской карьеры я уделял много внимания беседам с игроками. Я запрещал им даже думать о договорных матчах, наставлял их. Хватит ли таких примитивных мер для борьбы с беззаконием – я не знаю. Пока в футболе будут крутиться большие деньги, эта проблема будет всегда».

Кроме того, Бодров допустил свой уход из клуба в связи со сложившейся ситуацией.

«Мы в любом случае решим эту проблему внутри клуба. Если выявим, что игрок нарушил все моральные нормы, расстанемся с ним. Если руководство клуба скажет, что это я неверно трактую уровень игроков, и попросит на выход, напишу заявление и уйду».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Запад Москва Коломна Урал Ахмат Бодров Александр Скрипченко Вадим
Комментарии (4)
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Фан666
1478629647
Одна говорильня как всегда
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арейская
1478647413
А я верю Бодрову, это что касается "Урала", но не могли ни Гончаренко, ни Скрипченко ни с того, ни с сего, встать и уйти, при этом не объясняя причины
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super.zenitchik
1479184762
Бодрову нужно поступить проще. Выявить сдавших игру и выставить их фамилиё в Интернете, чтобы уже никто с ними контракты не заключал. Вот это будет удар, так удар!
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МАКАРШВЕД
1497002213
Что Гончаренко , Что Скрипуну предложили более выгодный контракт вот и побежали из УРАЛА. Все просто !!! Ведь ни чего не доказали о договорах, столько расследовали, всех с пристрастием допросили и не чего .... Шум подняли что бы от другого взгляды отвели......
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