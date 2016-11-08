Главный тренер «Коломны» обвинил своих игроков в «сдаче» матча против «Соляриса»

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров обвинил своих подопечных в «сдаче» матча 16-го тура ПФЛ зоны «Запад» против «Соляриса» (0:6). По предположению специалиста, его футболисты играли на ставках.

– Давно я не был в цирке. Не хотел бы пользоваться словом «сдача», но игроки, которые играют, делают детские ошибки… Это удаление. Скажите мне, пожалуйста, игрок, который имеет желтую карточку... Понимаю, если бы фол последней надежды, но в центре поля, сзади по ногам… Как можно расценить? Говорить, что это специально.

Следующий момент, когда забивался гол. Верховая передача идет на левого защитника, он вступает в борьбу. Центральный левый защитник, а мы играем в пять защитников, просто убегает из своей зоны в левую сторону. Мяч падает в эту зону, идет проникающая передача… Остался бы игрок, левый центральный, мяч пришел бы к нему.

– Это неумение или вы на договорняк намекаете?

– Это не договорняк. Сказал о тех моментах, которые для меня непонятны. Но вопрос в том, что я этих игроков до этого видел и их возможности знаю. Когда команда расступается… Это делается умышленно.

– Зачем это делается?

– Между нами? Могу сказать – играются в букмекерских конторах.

– Видел коэффициенты, на вас невозможно было ничего выиграть. С форой «минус 5,5» за коэффициент 2,75.

– Ставится и все это так делается. Но только я прошу без всяких этих… Это не только с нашей командой. Вот в центральной зоне этого не было. В этой зоне я сначала слышал об этом, сейчас я стал верить. Но это нужно доказать. А доказать не сможем. Я как тренер могу задать вопрос футболистам. Говорю это необоснованно, не могу подтвердить, и чтобы это в прессу не ушло. Это надо будет разбираться, извините, что такой комментарий даю, но после первого тайма я ушел в раздевалку.