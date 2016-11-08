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  • Главный тренер «Коломны» обвинил своих игроков в «сдаче» матча против «Соляриса»

Главный тренер «Коломны» обвинил своих игроков в «сдаче» матча против «Соляриса»

8 ноября 2016, 00:35
9

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров обвинил своих подопечных в «сдаче» матча 16-го тура ПФЛ зоны «Запад» против «Соляриса» (0:6). По предположению специалиста, его футболисты играли на ставках.

– Давно я не был в цирке. Не хотел бы пользоваться словом «сдача», но игроки, которые играют, делают детские ошибки… Это удаление. Скажите мне, пожалуйста, игрок, который имеет желтую карточку... Понимаю, если бы фол последней надежды, но в центре поля, сзади по ногам… Как можно расценить? Говорить, что это специально.

Следующий момент, когда забивался гол. Верховая передача идет на левого защитника, он вступает в борьбу. Центральный левый защитник, а мы играем в пять защитников, просто убегает из своей зоны в левую сторону. Мяч падает в эту зону, идет проникающая передача… Остался бы игрок, левый центральный, мяч пришел бы к нему.

– Это неумение или вы на договорняк намекаете?

– Это не договорняк. Сказал о тех моментах, которые для меня непонятны. Но вопрос в том, что я этих игроков до этого видел и их возможности знаю. Когда команда расступается… Это делается умышленно.

– Зачем это делается?

– Между нами? Могу сказать – играются в букмекерских конторах.

– Видел коэффициенты, на вас невозможно было ничего выиграть. С форой «минус 5,5» за коэффициент 2,75.

– Ставится и все это так делается. Но только я прошу без всяких этих… Это не только с нашей командой. Вот в центральной зоне этого не было. В этой зоне я сначала слышал об этом, сейчас я стал верить. Но это нужно доказать. А доказать не сможем. Я как тренер могу задать вопрос футболистам. Говорю это необоснованно, не могу подтвердить, и чтобы это в прессу не ушло. Это надо будет разбираться, извините, что такой комментарий даю, но после первого тайма я ушел в раздевалку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Москва Коломна Бодров Александр
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ДСА
1478570906
Круто. Но много на коэффициенте 2,75 не заработаешь.
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sprint5
1478573231
а кому это интересно
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alexis02lion
1478574650
По ходу решили подзаработать. А что в команде мало платят, уже решили в конторах поиграть. А доказать не реально. У нас хоть один раз доказали? А то шумиха Урал - Терек, здесь всё нагляднее и толку тоже ноль.
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FCZenit1990
1478577878
Это же Россия, крутится кто как может в этой жизни
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BoltCX
1478578467
не новость. в данной лиге может быть всё что угодно. у меня знакомые так же делали.
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Фан666
1478581861
а мужик ведь попросил, чтобы в прессу не ушло!
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Пиво без газа
1478593077
договорняк
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Alex3920486
1483001510
Да это уже на потоке, пиздить их в раздевалке..
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