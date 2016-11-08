Бодров опроверг слова юриста о заявлении в полицию насчет договорного матча в ПФЛ

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров прокомментировал информацию о том, что он собирается обратиться в МВД с заявлением про манипулирование результатом в матче ПФЛ против «Соляриса» (0:6). Про такое намерение специалиста ранее рассказал юрист Роман Лалаян.

– Кто вам такое сказал?

– В интернете появились слова юриста Романа Лалаяна.

– Ничего такого нет. Никуда я идти с этим… Как вы сказали?

– Лалаян.

– Я такого не знаю. Я с ним не встречался и ничего не обсуждал. Нас с директором клуба вызвали в РФС. Я вообще ни с кем сейчас не собираюсь обсуждать. Только с РФС.

– А юрист говорит, что обратился в букмекерскую контору и узнал, что игроки делали ставки на исход матча?

– Я не касаюсь никаких букмекерских контор. Не понимаю вообще о чем идет речь. Я просто хочу разобраться с игроками, узнать, почему они так сыграли. Разве я говорил, что матч договорной? Мне просто хочется узнать у футболиста, с какой целью он это делает. Вот и все. Я же их тренирую и знаю возможности. Нужно разобраться внутри коллектива. А уж что там сейчас пишут… Поверьте, еще много будет провокаций по этому матчу, – сказал Бодров.