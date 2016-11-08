В четверг главный тренер «Коломны» подаст в МВД заявление о договорном матче в ПФЛ

заерзали) Мое мнение - хотят создать прецедент, чтобы посмотреть варианты развития следствия и прочее. Протоптать тропинку, так сказать. Показательно заведут 2-3 уголовных дела (нам с Вами скажут так по крайней мере, а мы через пару дней/недель забудем) и наработают следственно-судебную практику. А дальше ФНС и "урал-терек".
Главный тренер «Коломны» Александр Бодров намерен обратиться в полицию с заявлением о том, что матч ПФЛ против «Соляриса» (0:6) мог носить договорной характер. Об этом рассказал соучредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян.
«Я вышел на Александра Анатольевича, объяснил свою позицию, узнал о его мнении касательно всей этой истории. Понял, что человек адекватный, который хочет получить результат. Его вместе с руководством «Коломны» вызвали в РФС по непонятной пока причине, после чего мы направляемся подавать заявление в МВД.
Какие доказательства мы собираемся предъявить? Я обратился в международную букмекерскую контору Federbet и благодаря знакомым букмекерам получил информацию, что игроки футбольного клуба «Коломна» и их родственники делали ставки у букмекеров на исход игры с «Солярисом». Мы будем пытаться довести это дело до конца и получить результат в виде возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к ответственности. Речь идет о трех–четырех игроках клуба «Коломна», – сказал Лалаян.
Напомним, ранее Бодров допустил, что футболисты его команды могли сдать игру против «Соляриса». Его обращение в полицию может стать первым в истории российского футбола заявлением главного тренера о манипулировании спортивными событиями.