Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главный тренер «Коломны» обвинил своих игроков в «сдаче» матча против «Соляриса»

    Главный тренер «Коломны» Александр Бодров обвинил своих подопечных в «сдаче» матча 16-го тура ПФЛ зоны «Запад» против «Соляриса» (0:6). По предположению специалиста, его футболисты играли на ставках.

    – Давно я не был в цирке. Не хотел бы пользоваться словом «сдача», но игроки, которые играют, делают детские ошибки… Это удаление. Скажите мне, пожалуйста, игрок, который имеет желтую карточку... Понимаю, если бы фол последней надежды, но в центре поля, сзади по ногам… Как можно расценить? Говорить, что это специально.

    Следующий момент, когда забивался гол. Верховая передача идет на левого защитника, он вступает в борьбу. Центральный левый защитник, а мы играем в пять защитников, просто убегает из своей зоны в левую сторону. Мяч падает в эту зону, идет проникающая передача… Остался бы игрок, левый центральный, мяч пришел бы к нему.

    – Это неумение или вы на договорняк намекаете?

    – Это не договорняк. Сказал о тех моментах, которые для меня непонятны. Но вопрос в том, что я этих игроков до этого видел и их возможности знаю. Когда команда расступается… Это делается умышленно.

    – Зачем это делается?

    – Между нами? Могу сказать – играются в букмекерских конторах.

    – Видел коэффициенты, на вас невозможно было ничего выиграть. С форой «минус 5,5» за коэффициент 2,75.

    – Ставится и все это так делается. Но только я прошу без всяких этих… Это не только с нашей командой. Вот в центральной зоне этого не было. В этой зоне я сначала слышал об этом, сейчас я стал верить. Но это нужно доказать. А доказать не сможем. Я как тренер могу задать вопрос футболистам. Говорю это необоснованно, не могу подтвердить, и чтобы это в прессу не ушло. Это надо будет разбираться, извините, что такой комментарий даю, но после первого тайма я ушел в раздевалку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2016 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 декабря 2016, 11:51

      Да это уже на потоке, пиздить их в раздевалке..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 8 ноября 2016, 11:17

      договорняк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 08:11

      а мужик ведь попросил, чтобы в прессу не ушло!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 > Фан666 9 октября 2017, 12:00

      А сам интервью дает, чтобы в прессу не ушло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 ноября 2016, 07:14

      не новость. в данной лиге может быть всё что угодно. у меня знакомые так же делали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 8 ноября 2016, 07:04

      Это же Россия, крутится кто как может в этой жизни

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 ноября 2016, 06:10

      По ходу решили подзаработать. А что в команде мало платят, уже решили в конторах поиграть. А доказать не реально. У нас хоть один раз доказали? А то шумиха Урал - Терек, здесь всё нагляднее и толку тоже ноль.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 ноября 2016, 05:47

      а кому это интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 8 ноября 2016, 05:08

      Круто. Но много на коэффициенте 2,75 не заработаешь.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11