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  • В четверг главный тренер «Коломны» подаст в МВД заявление о договорном матче в ПФЛ

В четверг главный тренер «Коломны» подаст в МВД заявление о договорном матче в ПФЛ

8 ноября 2016, 20:08
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Главный тренер «Коломны» Александр Бодров намерен обратиться в полицию с заявлением о том, что матч ПФЛ против «Соляриса» (0:6) мог носить договорной характер. Об этом рассказал соучредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян.

«Я вышел на Александра Анатольевича, объяснил свою позицию, узнал о его мнении касательно всей этой истории. Понял, что человек адекватный, который хочет получить результат. Его вместе с руководством «Коломны» вызвали в РФС по непонятной пока причине, после чего мы направляемся подавать заявление в МВД.

Какие доказательства мы собираемся предъявить? Я обратился в международную букмекерскую контору Federbet и благодаря знакомым букмекерам получил информацию, что игроки футбольного клуба «Коломна» и их родственники делали ставки у букмекеров на исход игры с «Солярисом». Мы будем пытаться довести это дело до конца и получить результат в виде возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к ответственности. Речь идет о трех–четырех игроках клуба «Коломна», – сказал Лалаян.

Напомним, ранее Бодров допустил, что футболисты его команды могли сдать игру против «Соляриса». Его обращение в полицию может стать первым в истории российского футбола заявлением главного тренера о манипулировании спортивными событиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Запад Коломна Москва Бодров Александр
Комментарии (3)
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Мамай Кокорин
1478625970
Жаль Скрипченко не пошел
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asshunter
1478626027
заерзали) Мое мнение - хотят создать прецедент, чтобы посмотреть варианты развития следствия и прочее. Протоптать тропинку, так сказать. Показательно заведут 2-3 уголовных дела (нам с Вами скажут так по крайней мере, а мы через пару дней/недель забудем) и наработают следственно-судебную практику. А дальше ФНС и "урал-терек".
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