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    Александр Бодров - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Бодров
    Команды Подолье, Коломна
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 февраля 1962
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Спартак Т 1 : 1 Коломна Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
    08.04.2023 Коломна 0 : 3 Квант Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Коломна 34 8 12 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Динамо Вл 2 : 1 Коломна
    19.07.2022 СКА-Хабаровск-2 3 : 0 Коломна
    29.07.2022 Сатурн 3 : 0 Коломна
    06.08.2022 Коломна 1 : 0 Знамя
    10.08.2022 Балашиха 0 : 1 Коломна
    14.08.2022 Коломна 0 : 4 Химки-2
    21.08.2022 Коломна 1 : 0 Сокол
    27.08.2022 Зенит 0 : 1 Коломна
    04.09.2022 Коломна 2 : 0 Космос
    10.09.2022 Салют 4 : 0 Коломна
    18.09.2022 Коломна 0 : 0 Калуга
    22.09.2022 Калуга 3 : 0 Коломна
    26.09.2022 Коломна 2 : 2 Салют
    30.09.2022 Космос 6 : 2 Коломна
    08.10.2022 Коломна 0 : 3 Зенит
    15.10.2022 Сокол 0 : 0 Коломна
    19.10.2022 Химки-2 6 : 3 Коломна
    24.10.2022 Коломна 8 : 1 Балашиха
    30.10.2022 Знамя 2 : 0 Коломна
    05.11.2022 Коломна 0 : 2 Сатурн
    10.11.2022 Коломна 4 : 1 СКА-Хабаровск-2
    13.11.2022 Коломна 3 : 2 Динамо Вл
    02.04.2023 Спартак Т 1 : 1 Коломна
    08.04.2023 Коломна 0 : 3 Квант
    15.04.2023 Пересвет 0 : 0 Коломна
    22.04.2023 Коломна 0 : 0 Сахалин
    29.04.2023 Строгино 0 : 0 Коломна
    05.05.2023 Коломна 0 : 0 Арсенал-2
    10.05.2023 Квант 0 : 0 Коломна
    15.05.2023 Коломна 0 : 0 Пересвет
    21.05.2023 Сахалин 0 : 0 Коломна
    28.05.2023 Коломна 0 : 0 Строгино
    04.06.2023 Арсенал-2 0 : 0 Коломна
    10.06.2023 Коломна 0 : 0 Спартак Т
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