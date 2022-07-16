|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Спартак Т
|1 : 1
|Коломна
|Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
|08.04.2023
|Коломна
|0 : 3
|Квант
|Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Коломна
|34
|8
|12
|14
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Динамо Вл
|2 : 1
|Коломна
|19.07.2022
|СКА-Хабаровск-2
|3 : 0
|Коломна
|29.07.2022
|Сатурн
|3 : 0
|Коломна
|06.08.2022
|Коломна
|1 : 0
|Знамя
|10.08.2022
|Балашиха
|0 : 1
|Коломна
|14.08.2022
|Коломна
|0 : 4
|Химки-2
|21.08.2022
|Коломна
|1 : 0
|Сокол
|27.08.2022
|Зенит
|0 : 1
|Коломна
|04.09.2022
|Коломна
|2 : 0
|Космос
|10.09.2022
|Салют
|4 : 0
|Коломна
|18.09.2022
|Коломна
|0 : 0
|Калуга
|22.09.2022
|Калуга
|3 : 0
|Коломна
|26.09.2022
|Коломна
|2 : 2
|Салют
|30.09.2022
|Космос
|6 : 2
|Коломна
|08.10.2022
|Коломна
|0 : 3
|Зенит
|15.10.2022
|Сокол
|0 : 0
|Коломна
|19.10.2022
|Химки-2
|6 : 3
|Коломна
|24.10.2022
|Коломна
|8 : 1
|Балашиха
|30.10.2022
|Знамя
|2 : 0
|Коломна
|05.11.2022
|Коломна
|0 : 2
|Сатурн
|10.11.2022
|Коломна
|4 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|13.11.2022
|Коломна
|3 : 2
|Динамо Вл
|02.04.2023
|Спартак Т
|1 : 1
|Коломна
|08.04.2023
|Коломна
|0 : 3
|Квант
|15.04.2023
|Пересвет
|0 : 0
|Коломна
|22.04.2023
|Коломна
|0 : 0
|Сахалин
|29.04.2023
|Строгино
|0 : 0
|Коломна
|05.05.2023
|Коломна
|0 : 0
|Арсенал-2
|10.05.2023
|Квант
|0 : 0
|Коломна
|15.05.2023
|Коломна
|0 : 0
|Пересвет
|21.05.2023
|Сахалин
|0 : 0
|Коломна
|28.05.2023
|Коломна
|0 : 0
|Строгино
|04.06.2023
|Арсенал-2
|0 : 0
|Коломна
|10.06.2023
|Коломна
|0 : 0
|Спартак Т