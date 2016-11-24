Навас назвал победу над «Баварией» ответом на критику Гинера

Защитник «Ростова» Сесар Навас выразил мнение, что победа над «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов является ответом на критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера. Ранее глава московского куба заявил, что для отечественного футбола было бы лучше участие «Зенита» в самом престижном клубом европейском турнире, чем ростовчан.



«Как я отношусь к словам Гинера? Вы же сами все видите. Мы достойно выступаем в этом турнире, результат говорит сам за себя, мы ответили Гинеру своей игрой.

Я думаю, что Курбан Бердыев, конечно, мог бы возглавить какой-либо европейский клуб в будущем. В этом нет никаких проблем, так как Курбан Бекиевич лично для меня лучший тренер», – заявил Навас.