Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Навас назвал победу над «Баварией» ответом на критику Гинера

Навас назвал победу над «Баварией» ответом на критику Гинера

24 ноября 2016, 17:48
10

Защитник «Ростова» Сесар Навас выразил мнение, что победа над «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов является ответом на критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера. Ранее глава московского куба заявил, что для отечественного футбола было бы лучше участие «Зенита» в самом престижном клубом европейском турнире, чем ростовчан.


«Как я отношусь к словам Гинера? Вы же сами все видите. Мы достойно выступаем в этом турнире, результат говорит сам за себя, мы ответили Гинеру своей игрой.

Я думаю, что Курбан Бердыев, конечно, мог бы возглавить какой-либо европейский клуб в будущем. В этом нет никаких проблем, так как Курбан Бекиевич лично для меня лучший тренер», – заявил Навас.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Ростов Бавария Навас Сесар Гинер Евгений
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пельш 1
1479999909
Гинер пусть сначала в своём хлеву разберётся!
Ответить
cska-62
1480001353
Да уж! Особенно с учётом того, что соперники "Ростова" по группе - два гранда мирового футбола, а у Слуцкого - одни середняки... Впрочем, для этого ничтожества всё вокруг сплошной "космос"...
Ответить
bset
1480003023
Глупо было сказано, конечно. Играют сильнейшие. Если Ростов сильнее в чемпионате, значит он не зря представляет страну. А уж тем более глупо, учитывая, как у нас самих идет игра в ЛЧ. Это как болеть за Спартак и рассказывать всем, что они бы в еврокубках уж точно лучше сыграли
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1480015526
Слуцкий нормальный, а Гинер и правда херь сморозил...
Ответить
Black Giz
1480015793
Бог ему судья. Сегодня наши результаты лучше армейских. А завтра будем посмотреть.
Ответить
Spiridonovich
1480040279
Не вместо Ростова Зенит должен играть, а вместо убогой команды ЦСКА. Кто бы ещё говорил, но только не этот интриган, команда которого систематически позорно проигрывает всё. И постоянно находится на последнем месте. Два сапога пара- один неудачник менеджер, а второй псевдотренер, с задатками астронома, с рассуждениями о космосе.
Ответить
VerSaR
1480096168
Более чем достойный ответ!
Ответить
Главные новости
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
10
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
5
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+