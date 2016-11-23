Нобоа считает, что после победы над «Баварией» можно заканчивать карьеру

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, ставший автором забитого мяча в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпинов против «Баварии» (3:2), заявил, что пока до конца не может поверить в победу.

– Сами знаете, сколько голов со штрафных забили?

– Нет, даже не знаю.

– Но, наверное, это самый важный?

– Думаю, да. Мы с Навасом разговаривали – получается, мы обыграли «Барселону», «Баварию», теперь вообще можно заканчивать.

– Что дальше? Есть шансы выйти в плей-офф Лиги Европы – нужно выигрывать турнир?

– Конечно, первый шаг сделали. Следующий матч с ПСВ будет очень сложным. Знаем, что нам нужна хотя бы ничья, будет тяжелая игра.

– Что дают такие победы с точки зрения психологии?

– Посмотрим завтра. Думаю, пока никто в это не верит. Была очень тяжелая игра, все устали. Посмотрим, что будет завтра.