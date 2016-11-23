Ройс обещает сделать упор на игре в обороне

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс стал автором дубля в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Легией». После этой встречи футболист заявил, что его команде стоит поработать над своими защитными действиями.

«Я счастлив был выйти на поле в стартовом составе. И рад, что смог помочь команде. Именно так я и представлял свое возвращение. Я много работал для этого и теперь меня переполняют эмоции от победы и от того, что я смог внести вклад своими голами. Это был важный шаг для меня.

Что касается игры, то нам однозначно надо работать на игрой в обороне», – заявил Ройс.

Матч пятого тура группового этапа «Боруссия» – «Легия» завершился со счетом 8:4.