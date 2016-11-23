Лига чемпионов. «Лестер» обеспечил себе первую строчку, «Порту» и «Копенгаген» голов не забили

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Брюгге» со счетом 2:1. На голы Синджи Оказаки и Рияда Мареза бельгийцы ответили точным ударом Хосе Искуиредо.

В другой встрече квартета «Порту» и «Копенгаген» голов не забили.

Таким образом, «Лестер» обеспечил себе первую строчку по итогам группового этапа, «Брюгге» потерял шансы на еврокубковую весну, а «Порту» и «Копенгаген» заочно в последнем туре определят обладателей путевок в плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 5-й тур

Копенгаген (Дания) – Порту (Португалия) – 0:0

Лестер Англия) – Брюгге (Бельгия) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Окадзаки, 5; 2:0 – Марез, 30; 2:1 – Искуиредо, 52.

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