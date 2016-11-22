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Судьи
Главный судья:
Милорад Мажич (Врбас)

Копенгаген - Порту

22.11.2016, Вторник, 22:45 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 5 тур Копенгаген - Порту
Лига чемпионов (2016/2017), группа G
1 тур
14 сентября, среда 21:45 Порту 1:1 Копенгаген
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