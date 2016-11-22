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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Порту
Копенгаген - Порту: обзор матча 22 ноября 2016
Копенгаген
22.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Порту
Желтая карточка
Б. Вербич
90'
+2
89'
Замена
С. Варела
️️️️
Х. Корона
87'
Желтая карточка
Д. Жота
85'
Желтая карточка
Х. Корона
84'
Замена
Эвандро
️️️️
Отавио
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
80'
Замена
К. Куск
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
75'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Ю. Туту
75'
Желтая карточка
В. Квист
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ПП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЛП
20
Диогу Жота
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
99
Абубакар Кейта
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Порту
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
2
Анкерсен
25
Занка
21
Йоханссон
27
Делэни
6
Квист
8
Фалк-Йенсен
7
Вербич
10
Туту
20
Павлович
4-1-1-3-1
12
Касильяс
2
Перейра
18
Фелипе
5
Маркано
13
Теллес
2
Перейра
8
Торрес
17
Корона
25
Отавио
20
Жота
19
Силва
8
Фалк-Йенсен
7
Куск
7
Куск
8
Фалк-Йенсен
10
Туту
21
Грегуш
21
Грегуш
10
Туту
25
Отавио
15
Эвандро
15
Эвандро
25
Отавио
17
Корона
18
Варела
18
Варела
17
Корона
Остались в запасе
Копенгаген
Порту
99
Абубакар Кейта
ЦП
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
99
Абубакар Кейта
ЦП
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Копенгаген - Порту
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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