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Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)
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Лестер - Брюгге

22.11.2016, Вторник, 22:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Лига чемпионов, 5 тур Лестер - Брюгге
Лига чемпионов (2016/2017), группа G
1 тур
14 сентября, среда 21:45 Брюгге 0:3 Лестер
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    Рейтинг: +28

    REAL AVATAR 21 ноября 2016, 17:26

    Лестер должен рвать.

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