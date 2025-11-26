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  • «Спортинг» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Спортинг» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 21:35
Спортинг
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 0
Завершен
Брюгге
24' Ж. Кенда 31' Л. Суарес 70' Тринкау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
8
Жоау Симойнш
АП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
9
Карлос Форбс
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
82
Samuel Gomez Van Hoogen
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
3-1-3-3
1
Силва
2
Дьоманде
25
Инасиу
22
Фреснеда
23
Юльманн
20
Араухо
8
Симойнш
23
Кенда
97
Суарес
7
Тринкау
10
Катамо
4-2-1-2-1
29
Жекерс
41
Сике
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
9
Форбс
17
Вермант
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
8
Симойнш
5
Морита
5
Морита
8
Симойнш
10
Катамо
27
Сантос
27
Сантос
10
Катамо
23
Кенда
70
Блопа
70
Блопа
23
Кенда
97
Суарес
9
Рибейру
9
Рибейру
97
Суарес
65
Сейс
26
Ромеро
26
Ромеро
65
Сейс
41
Сике
58
Спайлерс
58
Спайлерс
41
Сике
9
Форбс
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
5
Станкович
67
Диахон
67
Диахон
5
Станкович
17
Вермант
7
Тресольди
7
Тресольди
17
Вермант
Остались в запасе
Спортинг
Брюгге
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
22
Симон Миньоле
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
82
Samuel Gomez Van Hoogen
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
82
Samuel Gomez Van Hoogen
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Спортинг - Брюгге
1
4
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
477
573
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.81
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Брюгге», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Брюгге»

«Спортинг» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Спортинг
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