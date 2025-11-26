26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спортинг
Спортинг
3-1-3-3
1
Силва
2
Дьоманде
25
Инасиу
22
Фреснеда
23
Юльманн
20
Араухо
8
Симойнш
23
Кенда
97
Суарес
7
Тринкау
10
Катамо
4-2-1-2-1
29
Жекерс
41
Сике
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
9
Форбс
17
Вермант
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
8
Симойнш
5
Морита
5
Морита
8
Симойнш
10
Катамо
27
Сантос
27
Сантос
10
Катамо
23
Кенда
70
Блопа
70
Блопа
23
Кенда
97
Суарес
9
Рибейру
9
Рибейру
97
Суарес
65
Сейс
26
Ромеро
26
Ромеро
65
Сейс
41
Сике
58
Спайлерс
58
Спайлерс
41
Сике
9
Форбс
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
5
Станкович
67
Диахон
67
Диахон
5
Станкович
17
Вермант
7
Тресольди
7
Тресольди
17
Вермант
Остались в запасе
Спортинг
Брюгге
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
22
Симон Миньоле
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
82
Samuel Gomez Van Hoogen
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
82
Samuel Gomez Van Hoogen
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Спортинг - Брюгге
1
4
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
477
573
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.81
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Брюгге», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Брюгге»
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Источник: «Бомбардир»