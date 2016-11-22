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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лестер - Брюгге
Лестер - Брюгге: обзор матча 22 ноября 2016
Лестер
22.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
5'
С. Оказаки
30'
Р. Марез (П)
52'
Х. Искьердо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Брюгге
Желтая карточка
Р. Цилер
90'
84'
Замена
Уэсли
️️️️
Клаудемир
Замена
Д. Амарти
️️️️
М. Олбрайтон
78'
71'
Замена
Р. ван Рейн
️️️️
Л. Де Бок
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
68'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Р. Марез
68'
61'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Т. Пина
52'
ГОЛ! 2:1!
Х. Искьердо
Пас отдал
Й. Фоссен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Марез
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
Пас отдал
К. Фукс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
27
Дион Коолс
ПП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
4
Дринкуотер
10
Кинг
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
3-5-1-1
16
Бутель
6
Пулен
4
Мехеле
28
Де Бок
27
Коолс
17
Пина
6
Клаудемир
3
Симонс
20
Ванакен
21
Искьердо
9
Фоссен
11
Олбрайтон
12
Амарти
12
Амарти
11
Олбрайтон
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
26
Марез
27
Шлупп
27
Шлупп
26
Марез
17
Пина
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
17
Пина
28
Де Бок
16
ван Рейн
16
ван Рейн
28
Де Бок
6
Клаудемир
7
Уэсли
7
Уэсли
6
Клаудемир
Остались в запасе
Лестер
Брюгге
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
5
Боли Болинголи
ЛЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Лестер - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Кинг Пауэр
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