Аршавин: «Повторить успех Евро-2008 сборной России в ближайшее время вряд ли удастся»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, защищающий цвета «Кайрата», поделился мнением о последних выступлениях национальной команды. По словам хавбека, россиянам в ближайшее время не удастся повторить успех 2008 года, когда на чемпионате Европы были завоеваны бронзовые медали.

«Смотрел второй тайм матч с Румынией. Молодцы, добились победы. Я еще в 2008 сказал, что повторить успех – попасть в четверку лучших команд на Евро или чемпионате мира – в ближайшее время нам вряд ли реально. Это был не прогноз, а честная оценка сил соперников, наших возможностей», – сказал Аршавин.