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  • Аршавин: «Повторить успех Евро-2008 сборной России в ближайшее время вряд ли удастся»

Аршавин: «Повторить успех Евро-2008 сборной России в ближайшее время вряд ли удастся»

20 ноября 2016, 13:12
5

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, защищающий цвета «Кайрата», поделился мнением о последних выступлениях национальной команды. По словам хавбека, россиянам в ближайшее время не удастся повторить успех 2008 года, когда на чемпионате Европы были завоеваны бронзовые медали.

«Смотрел второй тайм матч с Румынией. Молодцы, добились победы. Я еще в 2008 сказал, что повторить успех – попасть в четверку лучших команд на Евро или чемпионате мира – в ближайшее время нам вряд ли реально. Это был не прогноз, а честная оценка сил соперников, наших возможностей», – сказал Аршавин.

Источник: Спортфакт
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Россия Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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turist82
1479637495
А был ли успех? раз в жизни и палка стреляет...вот и и обыграли с перепугу Голландию. А серьезный соперник - Испания, дважды и без единого шанса - раскатали наших по газону...показав тем самым где место нашего футбола на уровне сборных. Вот и весь "успех". Зато шуму поднялось, и короны на головы надели, будто чемпионами мира пятикратными стали
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Пиво без газа
1481665621
да ладно, мы всё равно верим
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