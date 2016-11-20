Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Возвращаться в Россию? Мне не очень интересны варианты во второй восьмерке»

Аршавин: «Возвращаться в Россию? Мне не очень интересны варианты во второй восьмерке»

20 ноября 2016, 12:12
23

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что не планирует возвращаться в Россию. По словам 35-летнего футболиста, большие клубы уже не заинтересованы в его услугах, а выступать за команду из второй восьмерки ему не хочется. Напомним, в чемпионате России Аршавин защищал цвета «Зенита» и «Кубани».

«Я бы с удовольствием играл за «Кубань» в РФПЛ. То, что делал этот клуб, развиваясь, мне нравилось. Краснодар – прекрасное место для футбола, там эту игру любят. Но случилось то, что случилось, и мы расстались. Но «Кубань» и город Краснодар, повторюсь, мне симпатичны.

Возвращаться в Россию? Мне не очень интересны варианты во второй восьмерке. В большие клубы РФПЛ меня уже не позовут – всему свое время.

«Зенит»? Думаю, история наших отношений как игрока и футбольной команды уже закрыта. У меня нет иллюзий по этому поводу», – сказал Аршавин.

Источник: Спортфакт
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алексей1988
1479633640
ну сезон то мог отыграть например, по схеме 1+1 могут подписать. Измайлов тому пример. Ты хоть играешь и при чем очень неплохо, а тот ваще сидел с травмами и оказался в Краснодаре. Понятно, что длительный контракт никто не предложит, но сезон поиграть могут позвать.
Ответить
electroguide
1479634794
все правильно сказал.... если ему лень мешала в более юном возрасте, то сейчас и подавно...
Ответить
T 72
1479636021
Конечно не позовут,кому нужен игрок который выкладывался на одну-две игры в сезоне,а остальные тупо почивал на лаврах?
Ответить
nik55
1479637156
это твой уровень--вторая восьмерка
Ответить
turist82
1479637271
Кому ты тут нужен то...клоун
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1479637718
А если Кубань во вторую восьмерку плотно переместится - что он запоет ?
Ответить
Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1479638678
молодец Шава,понял наконец то,что его здесь никто не ждет!!! пускай за желторотых и играет дальше!!! *то что он в России никому не нужен,это его проблемы!*
Ответить
Truly
1479648042
Он нужен в сборной. Среди таких игрочишек - это явный и бесспорный лидер. Только вряд ли он согласится выступать, да и болелы(см. ниже) соответствуют уровню теперяшней сборной :)
Ответить
zagrizlik
1479654908
ну да в кайрате оно круче...
Ответить
super.zenitchik
1479890544
Все в свое время, Андрей Сергеевич! Давай на курсы тренеров, с твоей соображалкой может классно получиться.
Ответить
Главные новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
7
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
7 августа
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
6
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+