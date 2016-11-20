Аршавин: «Возвращаться в Россию? Мне не очень интересны варианты во второй восьмерке»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что не планирует возвращаться в Россию. По словам 35-летнего футболиста, большие клубы уже не заинтересованы в его услугах, а выступать за команду из второй восьмерки ему не хочется. Напомним, в чемпионате России Аршавин защищал цвета «Зенита» и «Кубани».

«Я бы с удовольствием играл за «Кубань» в РФПЛ. То, что делал этот клуб, развиваясь, мне нравилось. Краснодар – прекрасное место для футбола, там эту игру любят. Но случилось то, что случилось, и мы расстались. Но «Кубань» и город Краснодар, повторюсь, мне симпатичны.

Возвращаться в Россию? Мне не очень интересны варианты во второй восьмерке. В большие клубы РФПЛ меня уже не позовут – всему свое время.

«Зенит»? Думаю, история наших отношений как игрока и футбольной команды уже закрыта. У меня нет иллюзий по этому поводу», – сказал Аршавин.