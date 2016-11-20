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    Булыкин: «На продаже Хенти в «Локомотив» менеджер «Олимпии» стал легендой»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин раскритиковал решение клуба приобрести нападающего Эзекиле Хенти. Футболист в феврале 2016 года перешел в стан железнодорожников из словенской «Олимпии» за 5 миллионов евро.

    «Обычный футболист. Есть россияне, которые могли бы играть вместо него. Но за Хенти заплатили деньги. Знаю, сколько он стоит, и в курсе того, что менеджер словенского клуба, откуда Хенти купили, стал легендой. За полгода сделал из Хенти звезду и продал как топ-футболиста. Можно смеяться над ним, но это все грустно. Ведь на месте Хенти мог сыграть кто-то из наших молодых, и со временем бы его уровень вырос, возможно, даже до сборной...» – заявил Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 10:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 ноября 2016, 19:56

      Бабла заработала и подвинулась , нормальное решение !

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 ноября 2016, 16:16

      Еще долго откликаться дела смородины будут...Клан ее и ее зятя чуть не развалили команду... Хотя почему чуть??? Развалили....

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 ноября 2016, 14:40

      Куда глаза глядят, если не в кошелёк, когда такое происходит!

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 20 ноября 2016, 12:59

      опять наверно бесплатно отдадим...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 20 ноября 2016, 12:53

      Предлагаю новый термин,которым можно называть подобные странные и никчемные покупки - "смородина"...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 ноября 2016, 12:20

      Хенти покупала Смородская, а ей главное было заработать на откатах, а не приобрести сильного футболиста. Слава Богу эту бабу со своей свитой выгнали. Скоро всё наладится.

      5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 ноября 2016, 12:15

      Отдать его в аренду в сборную легкой атлетики.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 ноября 2016, 12:15

      хрень то

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 20 ноября 2016, 12:15

      Как много мы не знаем...

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      Рейтинг: +7880

      BarStep 20 ноября 2016, 12:11

      Это "рынок" господа, а там как говорится - два "дурака": один продает, другой покупает... К сожалению на нашем "рынке" - вторых на много больше...

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