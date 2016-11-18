Диарра: «Штраф заставил задуматься о многом»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра вынужден будет выплатить 10,5 миллиона евро в качестве неустойки московскому «Локомотиву».

«Для меня это огромный штраф, который скажется на моем будущем. Я отец, у меня есть дети. В своей карьере я играл за великие клубы и заслужил то, что имею. Но для моего возраста такая сумма значима.

На протяжении 16 месяцев я не играл. Вокруг меня не было никого, кто бы помог в такую минуту. У меня была серьезная травма, а сейчас вот этот штраф. Такие вещи заставляют задуматься о многом», – приводит слова Диарра RMC.

Напомним, что перед стартом сезона-2014/15 француз не явился на предсезонный сбор, что послужило поводом для разрыва контракта со стороны клуба. Позже последовала жалоба на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров ФИФА признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку.