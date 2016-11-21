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РФПЛ. «Терек» примет в Грозном «Томь»

21 ноября 2016, 18:23
41

В понедельник, 21 ноября, пройдет заключительный матч 14-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Терек» на своем поле будет принимать терпящую финансовое бедствие «Томь».

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Терек (Грозный) – Томь (Томск)

21 ноября, 19:00 по московскому времени

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Паскуато, 4; 1:1 – Дзюба, 11; 2:1 – Родич, 37 (в свои ворота); 3:1 – Дзюба, 89 (с пенальти).

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Газинский, 66; 2:0 – Смолов, 71; 3:0 – Жоаозиньо, 74.

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Глушаков, 90+1.

Анжи (Махачкала) – Уфа 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ваньек, 63.

Оренбург – Локомотив (Москва) 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Касаев, 25; 1:1 – Нехайчик, 59.

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Миланов, 20.

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону 0:0 (0:0)

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Рубин Ростов Оренбург Локомотив Анжи Уфа Краснодар Урал Спартак Амкар-Пермь Зенит Крылья Советов Ахмат Томь
Комментарии (41)
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agrmark
1479454190
Надеемся, Арсенал не подведет!
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Legioner-05
1479565962
Оренбург молодцы!
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Мясной Упырь
1479613885
Спартак упрочит свое лидерство
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Zeff
1479624874
Амкару удачи! Будь проклят Спартак!
Ответить
FCQ
1479631239
Удачи КРАСНО-БЕЛЫМ ВПЕРЕД СПАРТАК!
Ответить
ttter
1479638367
Вперёд Спартак!
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Александ1982
1479638630
спартак держись, надо всем показать кто тут на первом месте!!!
Ответить
айор балдёжник
1479642324
Вперёд Спартак
Ответить
VVM1964
1479653706
БЛИН , ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ ЗЕ ЛУИША !!!
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FCQ
1479657682
оле ола вперед СПАРТАК МОСКВА КРАСНО-БЕЛЫЕ КРАСНО БЕЛЫЕ МАССИМОССС
Ответить
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