РФПЛ. «Терек» примет в Грозном «Томь»

В понедельник, 21 ноября, пройдет заключительный матч 14-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Терек» на своем поле будет принимать терпящую финансовое бедствие «Томь».
Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур
Терек (Грозный) – Томь (Томск)
21 ноября, 19:00 по московскому времени
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Паскуато, 4; 1:1 – Дзюба, 11; 2:1 – Родич, 37 (в свои ворота); 3:1 – Дзюба, 89 (с пенальти).
Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Газинский, 66; 2:0 – Смолов, 71; 3:0 – Жоаозиньо, 74.
Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Глушаков, 90+1.
Анжи (Махачкала) – Уфа 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ваньек, 63.
Оренбург – Локомотив (Москва) 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Касаев, 25; 1:1 – Нехайчик, 59.
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Миланов, 20.