РФПЛ. «Терек» примет в Грозном «Томь»

В понедельник, 21 ноября, пройдет заключительный матч 14-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Терек» на своем поле будет принимать терпящую финансовое бедствие «Томь».

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Терек (Грозный) – Томь (Томск)

21 ноября, 19:00 по московскому времени

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Паскуато, 4; 1:1 – Дзюба, 11; 2:1 – Родич, 37 (в свои ворота); 3:1 – Дзюба, 89 (с пенальти).

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Газинский, 66; 2:0 – Смолов, 71; 3:0 – Жоаозиньо, 74.

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Глушаков, 90+1.

Анжи (Махачкала) – Уфа 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ваньек, 63.

Оренбург – Локомотив (Москва) 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Касаев, 25; 1:1 – Нехайчик, 59.

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Миланов, 20.

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону 0:0 (0:0)