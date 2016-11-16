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  • Бубнов: «За конкретную ошибку Кудряшова в матче с Румынией – двойка. За матч в целом оценки не выставлял»

Бубнов: «За конкретную ошибку Кудряшова в матче с Румынией – двойка. За матч в целом оценки не выставлял»

16 ноября 2016, 21:04
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру защитника сборной России Федора Кудряшова в товарищеском матче против Румынии (1:0). Напомним, сам футболист оценил свою игру на четверку.

«После матча Федор Кудряшов в интервью отметил, что посмотрит, какую я поставлю ему оценку за игру. К сожалению, а, может быть, и к счастью для игроков сборной России, я не расшифровал ТТД. Не считаю целесообразным это делать в товарищеских играх, поскольку в этих встречах зачастую нет должного настроя, как с Катаром, да и задачи футболистам могут давать с учетом неофициального статуса матча.

Поэтому Федору скажу следующее: перспективы играть в сборной у него, безусловно, есть, хотя конкуренция на флангах обороны приличная. Но главное – нужно избавиться от грубейших позиционных ошибок, как в этом матче. В эпизоде на 28-й минуте, когда румыны вскрыли нашу оборону на левом фланге атаки и вывели Ротариу на ворота Акинфеева, виноват именно Кудряшов. Он бросил своего игрока в центре поля, перестав его сопровождать до конца. Вместо этого стал сигнализировать об офсайде, которого и близко не было. Федя, ты не боковой арбитр, не надо размахивать руками! Думаю, защитнику на разборе попадет за этот эпизод. От меня за это конкретное действие – двойка. Ну, а за матч, как я сказал, оценки не выставлял», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Румыния Кудряшов Федор Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Вомбат
1479322474
Кудряшову 4 по 10-балльной шкале, как и всем остальным за этот позор с неназначенным за фол Семенова пенальти, с кривоногим Кокориным, чудовищной игрой всей полузащиты, с сомнительным голом Оздоева на последней секунде, и с лоснящейся мордой Черчесова на послематчевой пресс-конференции.
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Zeff
1479322764
Некогда, Кариоку рисует.
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Небесная
1479323533
вы его на второй год оставьте
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mihail200606
1479325422
проспал наверное...
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VikNMar
1479331610
помню " бубна " игроком , так ему за каждую игру можно было по три двойки ставить ..........
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