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  • Кришито рад работать под руководством Луческу и не хочет уходить из «Зенита»

Кришито рад работать под руководством Луческу и не хочет уходить из «Зенита»

16 ноября 2016, 18:38
2

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико подчеркнул, что его клиент счастлив выступать за сине-бело-голубых и не планирует в ближайшее время покидать петербургскую команду.

– Ему очень хорошо работается с Луческу, он счастлив здесь, в Петербурге. И он рад остаться здесь, потому что это невероятные чувства — работать с таким тренером в таком городе.

– Всех в России интересует, почему каждое трансферное окно различные СМИ говорят о том, что Кришито вот-вот покинет «Зенит». Почему?

– Это и для меня большой вопрос. Каждый трансферный период итальянские журналисты спрашивают меня, когда же Миммо вернется в «Наполи», миланский «Интер» или какой-нибудь другой клуб. Да, некоторый интерес с их стороны был, еще было общение с «Фиорентиной». Но Кришито не хотел покидать клуб, а «Зенит» не хотел его продавать. Поэтому не стоит видеть в происходящем что-то странное. Все хорошо.

– Но вероятность того, что Кришито все же уйдет, существует…

– Любой может уйти, все зависит от времени и обстоятельств. Если игрок договорился и клубы договорились — без проблем. Если нет — то это просто слова.

– Неужели Кришито правда не хочет уйти из «Зенита»? Или просто клуб не отпускает его?

– Доменико не хочет уходить, клуб не хочет отпускать. Нет проблемы.

– Но все же знают, что сейчас зарплаты в итальянском футболе намного ниже российских…

– В середняках и аутсайдерах — безусловно. Но в топ-клубах все хорошо, можете мне поверить.

– А Вы считаете, что Кришито мог бы сейчас играть в топ-клубе?

– Миммо — очень сильный футболист. Он мог бы играть где угодно. Большие клубы им интересуются. Мы же говорили с вами об интересе «Интера», «Наполи». Там нет проблем с зарплатами, – цитирует слова агента ФАН.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Кришито Доменико
Комментарии (2)
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Вомбат
1479322674
Надеюсь, что не уйдет. Заменить его некем. Чернова на этой позиции мы уже видели.
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Zeff
1479325756
Каждый год одно и то же.
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