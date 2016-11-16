Кришито рад работать под руководством Луческу и не хочет уходить из «Зенита»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико подчеркнул, что его клиент счастлив выступать за сине-бело-голубых и не планирует в ближайшее время покидать петербургскую команду.

– Ему очень хорошо работается с Луческу, он счастлив здесь, в Петербурге. И он рад остаться здесь, потому что это невероятные чувства — работать с таким тренером в таком городе.

– Всех в России интересует, почему каждое трансферное окно различные СМИ говорят о том, что Кришито вот-вот покинет «Зенит». Почему?

– Это и для меня большой вопрос. Каждый трансферный период итальянские журналисты спрашивают меня, когда же Миммо вернется в «Наполи», миланский «Интер» или какой-нибудь другой клуб. Да, некоторый интерес с их стороны был, еще было общение с «Фиорентиной». Но Кришито не хотел покидать клуб, а «Зенит» не хотел его продавать. Поэтому не стоит видеть в происходящем что-то странное. Все хорошо.

– Но вероятность того, что Кришито все же уйдет, существует…

– Любой может уйти, все зависит от времени и обстоятельств. Если игрок договорился и клубы договорились — без проблем. Если нет — то это просто слова.

– Неужели Кришито правда не хочет уйти из «Зенита»? Или просто клуб не отпускает его?

– Доменико не хочет уходить, клуб не хочет отпускать. Нет проблемы.

– Но все же знают, что сейчас зарплаты в итальянском футболе намного ниже российских…

– В середняках и аутсайдерах — безусловно. Но в топ-клубах все хорошо, можете мне поверить.

– А Вы считаете, что Кришито мог бы сейчас играть в топ-клубе?

– Миммо — очень сильный футболист. Он мог бы играть где угодно. Большие клубы им интересуются. Мы же говорили с вами об интересе «Интера», «Наполи». Там нет проблем с зарплатами, – цитирует слова агента ФАН.