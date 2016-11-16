Сборная России может провести товарищеский матч с Исландией

Исландия может стать одним из соперников сборной России по товарищеским матчам в следующем году. Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко.

«Исландцы, да. У нас в целом есть достаточно много интересных мыслей и предложений, сейчас не будем забегать вперед. Я уже говорил, что в следующем году и товарищеские матчи, и Кубок конфедераций – это уже подготовка к чемпионату мира. Сейчас наши коллеги будут этим заниматься, а мы поговорим в ближайшее время с главным тренером», – сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что в следующем году сборная России намерена провести 10 товарищеских игр.