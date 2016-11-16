Булыкин: «Кокорину нужно спросить у Смолова, как тот обрел голевое чутье»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение об игре форварда национальной команды Александра Кокорина в игре против Румынии (1:0).

«От нападающего требуют голы. Даже если ты очень хорошо играешь, но не забиваешь, то это тяжело для команды. Все-таки должен быть нападающий с голевым чутьем, который реализует моменты. Это придает уверенности партнерам. Кокорин имел пару-тройку моментов, и мы видим, что у него есть желание. В плане физического состояния он хорош, много двигается, хорошо с мячом обращается. Но голевого чутья у него пока нет. Вот Смолов обрел голевое чутье, и Кокорину нужно спросить у Федора, что тот делал, чтобы тоже начать забивать.

Кокорина рассматривают именно как нападающего, значит, он должен забивать. Он играет хорошо, но если не будет забивать, то в его огород будут лететь камни», – сказал Булыкин.