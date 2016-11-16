Мутко: «Есть у нас такой набор футболистов. Мы можем себя истязать, ругать, говорить…»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против команды Румынии (1:0).

«Есть у нас такой набор футболистов. Мы можем себя истязать, ругать, говорить... Мы сейчас в таком состоянии. У нас есть эти ребята, есть те, кто травмирован. Конечно, явно не хватает форвардов. Был бы Федя Смолов, Артем Дзюба, было столько моментов. Были бы они, могли быть реализованы моменты.

Всех игроков поблагодарили, они проявили характер, на последней минуте забили. В целом игра неплохая. Надеюсь, что все будет нормально», – сказал Мутко.

Напомним, Смолов и Дзюба на этот сбор национальной команды не были вызваны из-за травм.