Черчесов не считает низкую результативность Кокорина проблемой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против команды Румынии (1:0) поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

– Кокорин опять не забил. В чем его главная проблема?

– Не думаю, что слово «проблема» здесь уместно: и в Катаре, и в Грозном он много отбирал мячей, проделал много черновой работы, создавал моменты, а голы придут в нужное время. Главное – его отношение к игре. В Катаре он больше всех набегал, больше всех ускорений совершил, значит, человек отдается игре. Все придет.

– То есть вы его игрой довольны?

– Отношением к игре я доволен. Но нюансы надо посмотреть. Если бы все все делали правильно, то тренер и был бы не нужен, – сказал Черчесов.