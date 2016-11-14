Рауш: «Моя мечта сыграть на чемпионате мира в России»

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш не скрывает своего желания получить вызов в сборную России.

«Если я провел столько матчей в немецкой Бундеслиге, то, думаю, шансы сыграть за Россию у меня будут. У родителей российские телеканалы. Если я у них, то с ними и смотрю. Дома же вижу все в интернете.

Результаты Евро-2016? Команда у нас неплохая. Думаю, просто не играла на все сто процентов как единый коллектив. Без этого на таком уровне успеха не добьешься.

Моя позиция? Хорошо, если можешь играть в защите и полузащите. У меня нет проблем действовать и впереди. Но, полагаю, моя игра лучше, если я в защите. И в этом амплуа могу совершать скоростные рывки, делать фланговые передачи.

Разумеется, моя мечта сыграть в 2018 году на чемпионате мира в России. Для этого важно играть в «Кельне». Хорошо играть. И таким образом себя рекомендовать. Я буду делать все, на что способен», – сказал Рауш.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Рауш провел семь матчей Бундеслиги в составе «Кельна», в которых отдал 2 голевые передачи.