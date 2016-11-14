Хацкевич: «Удаление Глеба? Нужно оставаться спортсменом, оставаться мужчиной»

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич рассказал пресс-службе АФФБ, что для победы в отборочном матче чемпионата мира-2018 над Болгарией его команде не хватило мастерства. Напомним, матч завершился со счетом 1:0 в пользу болгарской команды.

– Мы ожидали от сборной Болгарии игру на быстрый переход из обороны в атаку и готовились к этому. Одна из наших потерь в начале игры привела к контратаке, которая завершилась голом в наши ворота. Потом мы владели инициативой, но в одном моменте выручил голкипер, где-то нам не хватило исполнения, где-то не хватило удачи. В принципе сегодня была встреча равных команд – по исполнительскому мастерству, по подбору игроков. Но все-таки одного желания мало. Надо, чтобы было и мастерство, и исполнение.

– Вспоминая раннюю замену в первом тайме, вариант перевода Политевича на фланг не оправдался?

– Нет, это была замена из-за травмы. Наш капитан Мартынович получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить игру. Так что это не было связано с тем, что мы где-то в чем-то ошиблись.

– Удаление Глеба – эмоции?

– Да, это результат отрицательных эмоций. Несмотря на то, что концовка игры, все-таки стоит держать себя в руках. Да, может, это говорит о небезразличии, но все равно надо оставаться спортсменом, оставаться мужчиной.