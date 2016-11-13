Жирков: «Если бы забивали свои моменты, то могли бы даже и выиграть у Катара»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что национальная команда могла одержать победу в товарищеском матче над Катаром (1:2), если бы лучше реализовывала имеющиеся голевые моменты. Отметим, что следующую игру россияне проведут 15 ноября против команды Румынии.

«Если бы забивали свои моменты, то могли бы даже и выиграть. Забей Кокорин пенальти… В первом тайме мы вели игру. Но случился какой-то переломный момент, когда Катар захватил инициативу. Может быть, сказалась жара. Два пропущенных мяча от Катара – это слишком много для сборной России? Не знаю. Это футбол», – сказал Жирков.