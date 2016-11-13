Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зинченко: «Мы очень хорошо подготовились к сопернику»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об атмосфере внутри команды. Напомним, что вчера украинцы обыграли команду Финляндии (1:0) в матче отбора ЧМ-2018.

    «Наверное, еще есть недостатки в нашей игре, но с каждой игрой взаимодействие с Коваленко и Степаненко улучшается. Быстро привыкаем друг к другу. Мы очень хорошо подготовились к сопернику, разобрали их по полочкам, но все равно во втором тайме где-то потеряли концентрацию

    Я не увидел, что арбитр показал удар по свистку. Насколько я знаю по правилам, если показывается карточка сопернику, то мяч автоматически вводится по сигналу. Желтой карточки не было. Судья должен был поставить стенку и ждать нашего сигнала, что мы готовы пробить.Он стоял рядом с нами, и как я понял, ждал нашей подсказки, что мы готовы бить. Я посмотрел ему в глаза, он мне посмотрел, я подумал, что все нормально и быстро решил пробить.

    Он заблокировал удар, а я спросил – вы же не показали сигнал? Он ничего не ответил, просто показал карточку. Надеюсь, это произошло последний раз. Я учту этот момент», – сказал Зинченко.

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2016 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 ноября 2016, 12:19

      Надо учить матчасть)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 ноября 2016, 12:12

      Скороговорка.
      УЕФА НЕ УФА НА ФУ-ФУ НИ ХУ-ХУ

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11