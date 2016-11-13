Зинченко: «Мы очень хорошо подготовились к сопернику»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об атмосфере внутри команды. Напомним, что вчера украинцы обыграли команду Финляндии (1:0) в матче отбора ЧМ-2018.

«Наверное, еще есть недостатки в нашей игре, но с каждой игрой взаимодействие с Коваленко и Степаненко улучшается. Быстро привыкаем друг к другу. Мы очень хорошо подготовились к сопернику, разобрали их по полочкам, но все равно во втором тайме где-то потеряли концентрацию

Я не увидел, что арбитр показал удар по свистку. Насколько я знаю по правилам, если показывается карточка сопернику, то мяч автоматически вводится по сигналу. Желтой карточки не было. Судья должен был поставить стенку и ждать нашего сигнала, что мы готовы пробить.Он стоял рядом с нами, и как я понял, ждал нашей подсказки, что мы готовы бить. Я посмотрел ему в глаза, он мне посмотрел, я подумал, что все нормально и быстро решил пробить.

Он заблокировал удар, а я спросил – вы же не показали сигнал? Он ничего не ответил, просто показал карточку. Надеюсь, это произошло последний раз. Я учту этот момент», – сказал Зинченко.