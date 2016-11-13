Глеб: «В сборной Болгарии наиболее опасен Попов»

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб назвал лучшего, по его мнению, футболиста сборной Болгарии. Таковым он считает хавбека «Спартака» Ивелина Попова. Напомним, что сегодня команды сыграют в рамках отбора ЧМ-2018.

«Мы приехали в Болгарию, чтобы заработать как минимум одно очко, а желательно – три. Мы понимаем, что сборная Болгария – команда выше среднего европейского уровня. У них много сильных игроков, из которых наиболее опасен Ивелин Попов. Безусловно, их атаки будут представлять угрозу. Думаю, это будет упорный и равный матч. Не могу назвать фаворита в преддверии игры. Наша главная цель в том, чтобы не допускать ошибок – тогда у нас будет шанс. Если нам удастся забить на один гол больше, чем сопернику, то мы будем счастливы», – цитирует Глеба Novsport.