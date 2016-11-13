Шевченко: «Я очень доволен результатом, мы здорово закончили год»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку игре своей команды в матче отбора ЧМ-2018 с Финляндией (1:0).

«Я очень доволен результатом, мы здорово закончили год, который был тяжелым для нас. У нас нелегкая группа, за это время у нас было много изменений, но мы выстояли и одержали сегодня победу – это самое главное.

В первом тайме было всего несколько ошибок. Во втором поле не дало нам возможности контролировать мяч, также сказалась усталость, хотя сопернику мы ничего не дали создать. В некоторых эпизодах мы отдавали инициативу, не контролировали мяч, играли менее агрессивно, усталость сказалась. Но самое главное – это сегодняшняя победа.

Усталость появилась от того, что ведущие игроки играют в еврокубках, у них напряженный период в конце года», – сказал Шевченко в интервью телеканалу «Футбол 1».