Лев установил новый рекорд по числу побед на посту главного тренера сборной Германии

Нанеся вчера сокрушительное поражение Сан-Марино (8:0) в поединке четвертого тура группового раунда отборочного этапа к чемпионату мира-2018, сборная Германии добилась 95-й победы под руководством Йоахима Лева.

Таким образом, 56-летний специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей на посту рулевого национальной команды, превзойдя достижение Зеппа Хербергера (94 победы). Отметим, что при этом в активе Лева значатся 142 встречи, в то время как у Хербергера – 167.