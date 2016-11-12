Отбор на ЧМ-2018. Австрия уступила Ирландии, Гацкан спас Молдавию от поражения в матче с Грузией

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 Австрия на своем поле уступила Ирландии со счетом 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Джеймса МакКлина.
В другой встрече Грузия упустила победу и сыграла вничью с Молдавией – 1:1. В составе гостей голом отметился полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.
После сегодняшних матчей Ирландия поднялась на вершину турнирной таблицы. Австрия расположилась на четвертом месте. Грузия и Молдавия замыкают квартет D.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 4-й тур
Австрия – Ирландия – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – МакКлин, 48.
Голы: 1:0 – Казаишвили, 18; 1:1 – Гацкан, 78.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру