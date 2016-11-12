Отбор на ЧМ-2018. Австрия уступила Ирландии, Гацкан спас Молдавию от поражения в матче с Грузией

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 Австрия на своем поле уступила Ирландии со счетом 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Джеймса МакКлина.

В другой встрече Грузия упустила победу и сыграла вничью с Молдавией – 1:1. В составе гостей голом отметился полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

После сегодняшних матчей Ирландия поднялась на вершину турнирной таблицы. Австрия расположилась на четвертом месте. Грузия и Молдавия замыкают квартет D.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 4-й тур

Австрия – Ирландия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – МакКлин, 48.

Грузия – Молдавия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Казаишвили, 18; 1:1 – Гацкан, 78.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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