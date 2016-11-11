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  • Отбор на ЧМ-2018. Сборная Армении вырвала волевую победу в матче с командой Черногории

Отбор на ЧМ-2018. Сборная Армении вырвала волевую победу в матче с командой Черногории

11 ноября 2016, 21:54
13

В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Армении одолела Черногорию со счетом 3:2. На голы Дамира Кояшевича и Стевана Йоветича армяне ответили точными ударами Артака Григоряна, Вараздата Харояна и Геворга Газаряна.

Сборная Черногории осталась с семью очками на первом месте в группе, для Армении набранные баллы стали первыми в нынешней отборочной кампании.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа E. 4-й тур

Армения – Черногория – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кояшевич, 36; 0:2 – Йоветич, 38; 1:2 – Григорян, 50; 2:2 – Хароян, 74; 3:2 – Газарян, 90.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Армения Черногория
Комментарии (13)
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ЖОРРО
1478890726
Молодцы!
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gambler35
1478891508
Можно только порадоваться за сборную Армении. Ну а наши...Как в той картине-опять двойка.
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armbarm
1478892080
Наконец-то и армяне порадовались! Молодцы, заслужили!!!
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R U B O
1478893018
Мы выиграли потому что играли до последнего!!! Алал е так держать!!!!
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тигрик
1478894625
Ах красавцы ай молодцы... не зря обе ставки зашли
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КАРАТ
1478895766
Неожидано, но группа стала еще интереснее
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dimid
1478898845
армяне молодцы, проявили волю к победе (на заметку сборной России)
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alboro
1478898897
Буквально на последней секунде
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marslond
1478900462
Молодцы, армяне. Перед матчем было чувство, что они победят. Мои поздравления.
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levon_man
1478919199
Получился как ответ Польше. Те выиграли у нас на последней секунде, А теперь наши так же побили черногорцев ))))
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