Отбор на ЧМ-2018. Сборная Армении вырвала волевую победу в матче с командой Черногории

В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Армении одолела Черногорию со счетом 3:2. На голы Дамира Кояшевича и Стевана Йоветича армяне ответили точными ударами Артака Григоряна, Вараздата Харояна и Геворга Газаряна.

Сборная Черногории осталась с семью очками на первом месте в группе, для Армении набранные баллы стали первыми в нынешней отборочной кампании.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа E. 4-й тур

Армения – Черногория – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кояшевич, 36; 0:2 – Йоветич, 38; 1:2 – Григорян, 50; 2:2 – Хароян, 74; 3:2 – Газарян, 90.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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