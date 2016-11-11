Отбор на ЧМ-2018. Сборная Армении вырвала волевую победу в матче с командой Черногории

В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Армении одолела Черногорию со счетом 3:2. На голы Дамира Кояшевича и Стевана Йоветича армяне ответили точными ударами Артака Григоряна, Вараздата Харояна и Геворга Газаряна.
Сборная Черногории осталась с семью очками на первом месте в группе, для Армении набранные баллы стали первыми в нынешней отборочной кампании.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа E. 4-й тур
Армения – Черногория – 3:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Кояшевич, 36; 0:2 – Йоветич, 38; 1:2 – Григорян, 50; 2:2 – Хароян, 74; 3:2 – Газарян, 90.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру